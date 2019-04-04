بومبيو يحذر أنقرة من أي عملية عسكرية تركية في سوريا

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حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنقرة خلال لقائه نظيره التركي مولود جاووش أوغلو في واشنطن، من النتائج "المدمرة" لأي عمل عسكري تركي شمال شرقي سوريا.





وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عقب اللقاء: "أعرب وزير الخارجية بومبيو عن دعمه للمفاوضات الجارية فيما يخص شمال شرقي سوريا، مع التحذير من العواقب المدمرة المحتملة للعمل العسكري التركي الأحادي الجانب في المنطقة ".

وتأتي تصريحات بومبيو عقب تصريح آخر لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، بأنه ينبغي على تركيا الاختيار بين الشراكة مع حلف الناتو أو شراء منظومات الدفاع الصاروخية "إس 400"، الروسية.