وزير خارجية تركيا: سنشتري منظومة إس400 الصاروخية الروسية

A + A -

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو أن بلاده "ستشتري منظومة إس-400 الصاروخية الروسية" على رغم ضغوط الولايات المتحدة التي علقت تسليم معدات لطائرات "إف-35" التي تعاقدت أنقرة لشرائها.

وشدد على إن "صفقة منظومة "إس-400" الصاروخية منجزة ولن نتراجع عنها" أمام منتدى أبحاث في واشنطن حيث يشارك في احتفالات الذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية التركي إن صفقة "اس-400" لا تعني أن أنقرة تؤيد مواقف روسيا.

وأضاف: "إننا نختلف مع روسيا في العديد من القضايا"، مشيرا إلى "عدوان" موسكو في البحر الأسود، ومتعهدا عدم الاعتراف بضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وتابع: "نحن نعمل مع روسيا. لكن هذا لا يعني أننا نقوض الحلف ونتفق مع روسيا على كل شيء. لا يوجد تحول في سياستنا الخارجية".

ويشعر صناع القرار الأميركيون بالقلق من أن تحصل روسيا على بيانات من طائرات "إف-35" لتحسين قدرة صواريخ "اس-400" على إسقاط الطائرات الغربية.

وقال تشاوش أوغلو إن نظام "اس-400" سيكون منفصلا عن البنية التحتية لحلف شمال الاطلسي في تركيا ولن تكون له صلة بطائرات "إف-35".