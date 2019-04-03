المكسيك تنفي طلب واشنطن منح اللجوء لمادورو

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أكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن السلطات الأمريكية لم تطلب من قيادة بلاده منح اللجوء للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال الوزير المكسيكي: "لم نتلق أي اقتراح حول منح حق اللجوء لمادورو. وفي الحقيقة، لا أعرف بعد عن وجود مثل هذه الخطط. المكسيك تلمس وجود ضرورة للحوار والتواصل والسير قدما في محاولة إيجاد مخرج دون أزمة إنسانية كبيرة في فنزويلا" .

وأشار الوزير إلى أن بلاده طالما أبلغت سلطات كاراكاس بقلقها لوضع حقوق الإنسان والحريات في فنزويلا.

وأعلنت المكسيك مرارا أنها لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، رغم عضويتها في "مجموعة ليما" التي تتخذ مواقف سلبية تجاه الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته.

ولم توقع المكسيك على البيانات التي أصدرتها المجموعة بشأن الأزمة الفنزويلية مؤخرا، وفي يناير الماضي أعلنت المكسيك أنها تعترف بشرعية مادورو رئيسا وحيدا لفنزويلا.