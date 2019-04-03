أثرياء في نيجيريا يطلبون بيتزا ديلفري من لندن (شاهد)

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لندن- عربي21- قال وزير الزراعة النيجيري، أودو أوغبا، إن نيجيريين يستخدمون هواتفهم النقالة لجلب البيتزا من لندن على متن الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيرويز".

وأضاف: "هناك نيجيريون يستخدمون هواتفهم لجلب بيتزا من لندن، إنهم يشترونها من لندن ويحضرونها على رحلات "بريتش أيروايز في الصباح ليأخذوها من المطار".

وأضاف: "الوضع ممل حقا، وينبغي علينا أن نتحرك بسرعة في وقف مثل هذه الأشياء".

وأثارت تصريحات أوغبا موجة سخرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث غرد أحد مستخدمي الموقع قائلا: "عزيزتي شركة بريتيش إيرويز: لماذا لم تخبرينا عن خدمة إيصال البيتزا في نيجيريا؟ هل هناك تطبيق لهذه الخدمة؟".

وتأتي هذه التصريحات في محاولة من الحكومة النيجيرية لوقف اعتمادها على الاستيراد من الخارج، والذي يراه الوزير مكلفا جدا للمزارعين المحليين.

وعبر الوزير عن انتقاده لبعض المواطنين الذين يتجهون للاستيراد، قائلا: "بعض المواطنين يستوردون احتياجاتهم اليومية مثل الأرز والطماطم؛ لأنهم يعتقدون أن هذا يظهر الوجاهة والطبقة، وأنهم يأكلون الأشياء المستوردة".