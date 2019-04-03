العثور على عبوات ناسفة لتعطيل "قطار بريكست"

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ذكرت الشرطة البريطانية الثلاثاء، أنها تحقق في محاولتين لتخريب شبكة للسكك الحديدية فيما تعتقد بأنه عمل متعمد له صلة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وعثر عاملون في السكك الحديدية على عبوات ناسفة على قضبان في وسط أنجلترا يوم 21 مارس، وبعد ذلك بست أيام. وقالت الشرطة إن ذلك لم يفلح في تعطيل الخدمات.

وقال شون أوكالاجان من شرطة النقل البريطانية في بيان "هذه محاولة خطيرة ومتعمدة قام بها شخص ما لإحداث تخريب وتعطل كبيرين لشبكة السكك الحديدية البريطانية".

وأضاف "نفكر بانفتاح حاليا في السبب الذي يدفع شخصا ما لتعريض حياته للخطر بوضع هذه المواد على خط عامل للسكك الحديدية وإن كان تقديرنا الأولي يقودنا للاعتقاد بأن الأمر يتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وتابع أن الهدف من تلك الخطوة هو تأخير الخدمات وليس إلحاق ضرر بالبنية الأساسية للسكك الحديدية.