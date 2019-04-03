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مرة أخرى.. ترامب يعلن استعداده لإقفال الحدود الجنوبية

3
APRIL
2019
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا استعداده الكامل لإقفال الحدود الجنوبية للبلاد مع المكسيك في حال لم تتحرك سلطات هذا البلد سريعا لوقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "في حال لم يفعلوا ذلك أو لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس، فإن الحدود ستقفل وهذا الأمر مؤكد مئة بالمئة".

وتابع ترامب أن الإقفال قد يشمل "أقساما كبيرة من الحدود" وليس كلها، واعدا بموقف جديد "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكان هدد الجمعة في تغريدة بإقفال هذه الحدود خلال الأسبوع الحالي في حال لم تضع المكسيك "حدا على الفور لأي هجرة غير شرعية تصل إلى الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب "من المؤكد أنه سيكون لهذا الأمر تداعيات على الاقتصاد إلا أن الأمن يبقى أهم".

وسارع رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إلى إبداء معارضته. وقال "إقفال الحدود يمكن أن تكون له تداعيات اقتصادية كارثية على بلادنا وآمل ألا نقوم بذلك".

 

 

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