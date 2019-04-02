طائرة وزير الخارجية الألماني تهبط بعجلات مكسورة

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سبوتنيك - ليست هذه المرة الأولى التي تتعطل فيها الطائرة الحكومية الألمانية. فقد تأخرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين بسبب عطل في طائرتها العام الماضي.

هبطت طائرة إيرباص A340 كونراد أديناور، التي كان على متنها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مطار نيويورك بعجلات مكسورة، وفقا لFocus.

لم تستطع الطائرة، التي سميت على اسم المستشار الألماني الأول كونراد أديناور، الوقوف من تلقاء نفسها. كسرت عجلات الهبوط في الطائرة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها هذه الطائرة. في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، تأخرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في بوينس آيرس، بسبب عطل في الطائرة.

ولن تستطع طائرة إيرباص A340 الإقلاع، ونتيجة لذلك، اضطرت رئيسة الحكومة الألمانية إلى الانتقال إلى طائرة عادية.