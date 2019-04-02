الامم المتحدة: 2.1 مليار شخص يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب عالمياً

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اعلنت منظمتي الصحة العالمية واليونيسف في تقرير لهما ان 2.1 مليار شخص يفتقرون الى المياه الصالحة للشرب عالمياً عام 2017، ولفت التقرير الى أنه من بين كل عشرة أشخاص في العالم، فإن ثلاثة منهم لا يحصلون على المياه المتاحة بسرعة في المنزل.



ويفتقر 844 مليون شخص حول العالم الى الخدمات الأساسية لتوفير مياه الشرب، فيما يتعيّن على 263 مليون شخص تكريس أكثر من 30 دقيقة لجمع المياه من مصادر موجودة خارج المنزل. ووفق التقرير نفسه، فإنّ 159 مليون شخص لا يزالون يشربون المياه غير المعالجة من مصادر المياه السطحية.

اللافت هو ما يُشير اليه التقرير لجهة أن التقدّم المُحرز في 90 بلدا على صعيد توفير الاصلاحات الأساسية المتعلقة بتأمين المياه يتسّم بالبطء الشديد، “ما يعني أن هذه البلدان لن تحقّق التغطية الشاملة بحلول عام 2030”.