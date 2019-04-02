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عاصفة رعدية تقتل وتصيب 427 شخصاً في نيبال

2
APRIL
2019
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لقي 27 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 400 آخرين في عاصفة رعدية ضربت السهول شمالي نيبال، حسبما أعلنت الشرطة المحلية اليوم الإثنين.

وقال ضابط الشرطة ساتيا نارايان ثابا إن العاصفة الرعدية ضربت مقاطعتي بارا وبارسا في المناطق الجنوبية من وسط نيبال في وقت متأخر من يوم الأحد، وتبعد تلك المنطقة الزراعية حوالي 120 كيلومترا جنوبي العاصمة كاتماندو.

وأوضح ثابا في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) قائلا: "قتل 27 شخصا في المنطقتين، ولكن العدد قابل للزيادة. أكثر من 400 شخص تم نقلهم إلى العديد من المستشفيات في المقاطعتين".

وأضاف "اقتلعت العاصفة الرعدية الأشجار وأعمدة الكهرباء والهواتف. معظم الضحايا سقطوا بعد أن تعرضوا للإصابة منها".

وعادة ما تضرب العواصف الرعدية البلاد في فصل الربيع بين شهري أبريل ومايو، لكن خبراء قالوا إن كارثة الأحد كانت شديدة بشكل غير عادي.

وفي كل عام، يموت المئات في نيبال أثناء هطول الأمطار الموسمية، التي تسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية وتستمر من يونيو إلى سبتمبر.

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