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مقتل مغني أميركي بالرصاص في لوس أنجلوس.. وهذه آخر تغريدة له قبل ساعات من مقتله

1
APRIL
2019
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 قتل مغني الراب الأميركي نيبسي هاسل الحاصل على ترشيح للفوز بجائزة غرامي، الأحد، بالرصاص في لوس أنجلوس، على ما ذكرت محطة "أن بي سي نيوز" نقلا عن مصادر في الشرطة.

وأكد ناطق باسم شرطة لوس أنجلوس لوكالة فرانس برس أن شخصا توفي وأصيب اثنان آخران بجروح في إطلاق نار بعد ظهر الأحد لكنه لم يكشف عن هوية القتيل. وقد فر مطلق النار على ما أوضح الناطق.

وغرد المغني قبل ساعات على مقتله "أن يكون أعداؤك نافذين لبركة".

وينحدر فنان الراب من حي في لوس انجلوس يشهد حرب عصابات.

وبدأ نيبسي هاسل (33 عاما) مسيرته ببيع "تسجيلات مختلطة" (ميكستايبس) ومن أشهرها "كرينشو" التي صدرت العام 2013. وقد نال عن ألبومه الأول المسجل في الاستوديو "فيكتوري لاب" ترشيحا للفوز بجائزة غرامي أفضل ألبوم راب في شباط/فبراير المضي. وقد نالت الجائزة في نهاية المطاف المغنية كاردي بي.

وكان أثار ضجة في نيسان/أبريل 2016 بإصداره مع مغني الراب "واي جي" أغنية "اف دي تي" (فاك دونالد ترمب) في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وعلقت المغنية ريهانا عبر تويتر "هذا عبثي! نفسي مضطربة! ليرقد بسلام بمشيئة الله".

وقال مغني الراب سنوب دوغ عبر "إنستغرام" لقد رحل باكرا. أنا حزين للغاية الآن سأتذكر الأوقات الحلوة التي أمضيناها معا".

العربية.نت 

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