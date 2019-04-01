أشهر كذبات نيسان التي صدقها كثيرون

A + A -

عرضت قناة “سي إن إن” قائمة بأشهر الأكاذيب والخدع التي تم ترويجها في مطلع نيسان، وصدقها الناس على مدى عقود.

ومن هذه الخدع، تقرير لقناة “بي بي سي” البريطانية، عن زراعة لمعجنات “الباستا” في إيطاليا، وصدق الناس في تلك الفترة أن هناك موسما لحصاد “الباستا” المتدلية من الشجر.

وبما أن التقرير الكاذب تم عرضه في 1 نيسان 1957، ضمن برنامج يحظى بتقدير واسع، صدق الناس هذا الأمر، وظلوا يعتقدون لسنوات أن المعجنات لا تخضع للتحضير بل تنمو على الشجر.

وفي الأول من نيسان عام 2008، زعمت شبكة “بي بي سي” أن باحثين اكتشفوا سلالة من طيور البطريق القابلة للطيران، وبثت مقطع فيديو جعل كثيرين يصدقون الكذبة، وحظي المقطع بحوالي 6 ملايين مشاهدة.

وفي 1 نيسان 2015، نشرت شركة “كوتونيل” المختصة في إنتاج المناديل الصحية، تغريدة تقول إنها ستشرع في تسويق ورق مرحاض لفائدة الأشخاص العُسر الذين يستخدمون اليد اليسرى، لكن هذا الأمر كان مجرد كذبة.

وفي سنة 1980، كتبت “بي بي سي” أن ساعة “بيغ بن” الشهيرة في العاصمة لندن ستخضع للإصلاح، لكن القناة اعتذرت عن هذه الكذبة في وقت لاحق.

وفي مطلع نيسان 1989، زعم برنامج كوميدي أن برج “إبرة الفضاء” في مدينة سياتل الأميركية قد سقط وتحطم، وشكل هذا الخبر، صدمة وسط الكثيرين ووصفه البعض بـ”المزحة الثقيلة”.

وفي 1 نيسان 2005، أعلنت شركة “غوغل” عن طرح مشروب يودي إلى تحفيز الذكاء والتفكير لدى الإنسان، لكن سرعان ما تبين أن الأمر مجرد خدعة.