كتاب أمريكي يتحدث عن "ترامب الغشاش" في لعبة الغولف

A + A -

لندن- عربي21 - أصدر الكاتب الأمريكي الرياضي، ريك ريلي، قبل أيام، كتابا تحدث فيه عن أساليب الغش التي كان يستخدمها الرئيس دونالد ترامب خلال ممارسته رياضة "الغولف".

وفي كتابه الذي حمل عنوان "Commander in Cheat: How Golf Explains Trump"، تحدث ريلي عن الأساليب التي اتخذها ترامب للغش في لعبة الغولف، بحسب "ديلي ميل".

وينقل ريلي في كتابه، عن أشهر لاعبي الجولف في الولايات المتحدة، جاك نيكولاس، قوله إن ترامب حاول الغش أمامه بتغيير درجات الطرفين المسجلة عن اللعبة.

وقال الكاتب، إن اللاعبين الذين نافسوا ترامب مؤخرا، يعلمون أن أشهر لاعب غولف في العالم، تايغر وودز، لو لعب ضد ترامب، سيتضرر من أساليب الغش والخداع التي يتخذها الأخير.

ومن بين الاتهامات الموجهة لترامب، استبدال إحدى الكرات خلال اللعب، بكرة أخرى.