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مصرع مغني شهير بإطلاق نار.. وصدمة بالوسط الفني الأميركي

1
APRIL
2019
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لقي مغني الراب الشهير نيبسي هاسل حتفه بعد إطلاق النار عليه أمام متجر ملابس يمتلكه في جنوب مدينة لوس إنجلوس الأميركية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام، الاثنين.
 
وقالت صحيفة "لوس انجلوس تايمز" نقلا عن مصادر في جهات إنفاذ القانون إن اثنين آخرين أصيبا في إطلاق النار الذي وقع ، أمس الأحد، أمام متجر ماراثون كلوذينغ.
 
وقالت الصحيفة إن هاسل (33 عاما) تعرض لإطلاق النار عدة مرات وتم نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه وأعلنت وفاته.
 
وتسببت وفاة هاسل، المرشح لجائزة غرامي الشهيرة، في صدمة للوسط الفني الأميركي وكتب المشاهير كلمات في رثائه على وسائل التواصل الاجتماعي.
 
وكتبت المغنية ريانا على موقع تويتر "غير معقول!... إن هذا يهز كياني!".
 
وكتب المغني والمنتج فاريل وليامز على تويتر أن هاسل كان يمثل قوة "إيجابية ألهمت الملايين"، وفقا لوكالة "رويترز".
 
وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن إطلاق النار الساعة 3:20 فجرا، ونقل ثلاثة ضحايا إلى المستشفى حيث أعلنت وفاة أحدهم.
 
ونشأ هاسل في جنوب لوس أنجلوس، وكثيرا ما كان يتحدث عن أنه كان ينتمي لإحدى عصابات الشوارع خلال سنوات مراهقته.
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