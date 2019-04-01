البابا فرنسيس يتنقد "بناة الجدران"

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على متن الطائرة البابوية قال البابا فرنسيس الأحد إن الزعماء السياسيين الذين يريدون بناء الجدران والحواجز الأخرى لإبعاد المهاجرين "سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها".

جاءت تصريحات البابا للصحفيين على متن طائرته في طريق العودة من المغرب رداً على سؤال بشأن الهجرة بشكل عام وتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإغلاق الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وقال البابا "بناة الجدران، سواء كانت مصنوعة من الأسلاك الشائكة أو القرميد، سينتهي بهم الحال أسرى للجدران التي يبنونها".

ولم يذكر البابا ترامب في رده لكنه سبق واختلف مع الرئيس الأميركي بشأن الهجرة التي أثارت أسئلة أيضا على متن الطائرة خلال الرحلة إلى المغرب.

وقال البابا في كلمة لقادة المغرب يوم السبت إن الحواجز المادية لن تحل مطلقاً مشكلات الهجرة ولكن حلها يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم.