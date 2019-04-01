تحذير أميركي: الهاكرز يخترقون أجهزة مرضى القلب

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أكدت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة أن قراصنة إنترنت يستطيعون الآن اختراق بعض الأجهزة المركبة للمصابين بأمراض القلب.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركي تحذيرا للمستشفيات، من احتمالية اختراق "الهاكرز" لنوع معين من أجهزة مرضى القلب، وجمع معلومات حساسة عن المريض.

وأبلغت شركة مصنعة للأجهزة في ولاية مينيسوتا على إمكانية اختراق الهاكرز لأجهزتهم، وحددت أنواع الأجهزة التي قد تكون معرضة للاختراق.

ووفقا لموقع "فوكس نيوز"، قالت الشركة أن أجهزة زراعة القلب، وأجهزة علاج إعادة مزامنة القلب مزيل الرجفان، معرضة للاختراق الإلكتروني.

وقالت الوزارة: "يستطيع المخترق للأجهزة الطبية التعديل والتقاط البيانات وإصدار الأوامر الطبية للأجهزة".

وحذرت الوزارة من أن يعرض هذا الأمر مرضى القلب للخطر، كما أن ارتباط الأجهزة بالإنترنت داخل المؤسسات الطبية قد يعرض الدولة لخطر الهجمات الإلكترونية.