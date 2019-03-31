تسجيل يكشف آخر كلمات طيار الإثيوبية

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أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن طيارًا على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت قبل ثلاثة أسابيع قد سُمع وهو يقول 'لقد توقف، لقد توقف' قبل لحظات من وقوع الكارثة.

ووفقًا للصحيفة، فقد سُجلت هذه المحادثة عندما كانت الطائرة على ارتفاع 450 قدمًا (137 مترًا) عن سطح الأرض، وبدأت تتجه نحو الأسفل.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد التقط راديو الطائرة، وهو جهاز يستخدم للاتصال من الهواء إلى الأرض، هذا التعليق، قبل لحظات من السقوط الكارثي.

وأدى تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس إلى مصرع 157 شخصًا، هم جميع من كانوا على متنها.

ويعتقد أن نظام التحكم الآلي في الطائرة كان سبب الكارثة، حيث يصحح هذا النظام اتجاهه تلقائيا في حالة ميل الطائرة بعيدا جدا، لكن يبدو أنه لم يعمل بينما لا يزال التحقيق جاريا.