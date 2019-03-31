living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قصة ال 5 دولارات التي قتلت 1800 أميركي

31
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طه عبد الناصر رمضان -

بعد مضي أسابيع قليلة عن نهاية الحرب الأهلية الأميركية والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 600 ألف قتيل، كانت الولايات المتحدة الأميركية على موعد مع أسوأ كارثة بحرية على مر تاريخها حين غرقت باخرة دولابية وسقط آلاف الضحايا.

عرف شهر نيسان/أبريل سنة 1865 أحداثا متسارعة، فبينما استسلم الجنرال روبرت إدوارد لي (Robert E. Lee)، قائد جيش الولايات الكونفدرالية، يوم 9 من ذلك الشهر لصالح قوات الاتحاد، شهد منتصف أبريل/نيسان 1865 واقعة اغتيال الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن بمسرح فورد. وبعد نحو 10 أيام، صعق الأميركيون بحادثة غرق الباخرة الدولابية سلطانة (Sultana).

وكانت سلطانة سفينة بخارية دولابية مصنوعة من الخشب دخلت الخدمة في حدود العام 1863 عقب نهاية أشغال بنائها بمنطقة سينسيناتي (Cincinnati)، وقد اعتادت هذه السفينة الإبحار بنهر ميسيسيبي لنقل شحنات القطن بين نيو أورلينز وسانت لويس.

يوم 13 نيسان/أبريل 1865، انطلقت سلطانة كعادتها لنقل حمولة من القطن لكن بعد يومين فقط شهد الأميركيون واقعة اغتيال الرئيس أبراهام لينكولن. وحال سماعه لهذا الخبر، اتخذ قائد السفينة سلطانة القبطان ماسن (J. Cass Mason) قرارا سيئا بالسفر جنوبا لنقل خبر مقتل الرئيس.

وعندما وصل منطقة فيكسبيرغ (Vicksburg) بولاية ميسيسيبي، تلقى القبطان ماسن عرضا غريبا من أحد المسؤولين الجنوبيين لنقل حوالي 1500 أسير سابق من قوات الاتحاد إلى المناطق الشمالية مقابل حصوله على مبلغ يتراوح ما بين 5 و10 دولارات عن كل أسير ينقله.

وأمام هذا العرض المادي المغري، وافق القبطان ماسن، مؤكدا استعداده لإنجاز هذه المهمة.

في ذلك اليوم، الموعود تواجدت "سلطانة" برفقة العشرات من السفن الأخرى بفيكسبيرغ لنقل أعداد كبيرة من الأسرى نحو الشمال.

في الأثناء، كانت السفينة "سلطانة" آخر السفن المغادرة لمنطقة فيكسبيرغ، ولهذا السبب أجبرت الأخيرة على نقل جميع من تبقى من أسرى قوات الاتحاد المحررين المقدر عددهم بألفي شخص.

مثلت عملية نقل هؤلاء الأسرى مجازفة حقيقية، حيث لم تكن "سلطانة" تتسع سوى لنحو 376 راكبا كأقصى تقدير، لكن القبطان ماسن فضّل نقل هذا العدد الهائل من الأسرى من أجل الحصول على مزيد من المال.

يوم 26 من شهر نيسان/أبريل 1865، توقفت سفينة سلطانة لفترة وجيزة عند منطقة ممفيس من أجل التزود بالفحم لمواصلة الطريق، وتزامنا مع ذلك التقط صحافي صورة للسفينة أظهرت درجة الازدحام التي كانت عليها.

وفي حدود الساعة الثانية ليلا من يوم 27 نيسان/أبريل 1865، انفجرت أحد المراجل البخارية الأربعة لسفينة "سلطانة" نتيجة لرفض قبطان السفينة إصلاح عطب الم بالسفينة خلال وقت سابق لتسريع عملية الانطلاق لمغادرة منطقة فيكسبيرغ في الوقت المحدد.

وعلى إثر انفجار المرجل الأول، اندلعت ألسنة اللهب سريعا والتهمت أجزاء واسعة من السفينة المصنوعة من الخشب.

وعقب امتداد النيران انفجرت بقية المراجل البخارية بالسفينة، ما أدى لاحتراقها وغرقها خلال مدة وجيزة.

خلال تلك الفترة، لم يتمكن الركاب من التحرك على متن السفينة بسبب الازدحام الشديد.

فضلا عن ذلك، أقدمت نسبة كبيرة منهم على القفز نحو المياه الباردة في محاولة منهم للنجاة من الموت حرقا على متن السفينة.

وبحسب ما نقلته مصادر مدينة ممفيس، تمكن بعض الركاب من بلوغ اليابسة، وتوفي 200 منهم في مستشفيات المدينة بسبب البرد والمرض.

اعتبرت حادثة غرق السفينة سلطانة أسوأ كارثة بحرية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وخلال تلك الفترة لم يتم تحديد عدد واضح للضحايا، إلا أن أغلب المصادر رجحت أن يتراوح عدد القتلى ما بين 1200 و1800 شخص، كان من ضمنهم القبطان ماسن، قضى جلّهم إما حرقا أو غرقا.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout