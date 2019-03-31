ترحيل لاجئ سوري من المانيا في سابقة هي الأولى من نوعها

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Sputnik-

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن مدينة أوبرشبريفالد - لاوزيتسفي الواقعة في ولاية زاكسن شرقي ألمانيا، أعلنت عن ترحيل شاب سوري إلى دمشق، دون أن يتم ذكر اسمه، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت وسائل الإعلام إن دوائر الشرطة قامت بترحيل شاب سوري يبلغ من العمر 38 عاماً، بسبب سجله الجنائي المليء بالمشاكل والمخالفات، موضحاً أنه ارتكب 13 مخالفة جنائية.

ولفتت إلى أن من بين هذه المخالفات، قيامه بطعن ممرضة بمقص أثناء تواجده في المستشفى، وحوادث تحرش، واعتداء على موظفي الدولة، لذلك تم ترحيله مساء الخميس عبر طائرة مباشرة إلى مطار دمشق الدولي.

وذكر أن الشاب السوري وصل إلى ألمانيا في العام 2015، وحصل على حق اللجوء.