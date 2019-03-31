انجلينا جولي تدخل على خط محادثات السلام الأفغانية!

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حثّت الممثلة الاميركية أنجيلينا جولي على إشراك النساء في محادثات السلام الرامية لإنهاء الصراع في أفغانستان خلال كلمة ألقتها أمام وزراء ودبلوماسيين بالأمم المتحدة.

وقالت جولي، الحائزة على الأوسكار والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين التي بدأت العمل معها منذ 18 عاماً: "صمت المجتمع الدولي يثير الانزعاج، وهذا أقل ما يمكن قوله... لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في أفغانستان أو في أي مكان في العالم يتخلى عن حقوق المرأة".

وأكدت جولي أهمية بقاء الولايات المتحدة "جزءا من المجتمع الدولي"، وأضافت: "أنا محبة للوطن. أحب بلادي وأريد أن أراها مزدهرة. أنا أيضا أؤمن بأن أمريكا جزء من مجتمع دولي. من خلال عمل الدول معا على قدم المساواة يمكننا أن نقلل خطر الصراع".



وتابعت: "البلد الذي يؤمن بأن كل شعبه، رجالا ونساء، ولدوا أحرارا متساوين لا يمكن أن يكون صادقا مع نفسه ما لم يدافع عن تلك المبادئ لكل الناس أينما كانوا".