وفاة ضحية رابعة في هجوم القطار بهولندا

A + A -

أعلنت السلطات الهولندية وفاة ضحية رابعة متأثرا بجروح أصيب بها في إطلاق النار على متن قطار كهربائي م في 18 مارس الجاري بمدينة أوتريخت، وهو حادث يجري التحقيق فيه باعتباره هجومًا متطرفًا محتملاً.

توفي الرجل البالغ من العمر 74 عاما الخميس. بعد أن توفي رجلان وامرأة يوم الهجوم، وما زال ضحية واحدة في المستشفى، فيما لم تتوافر تفاصيل إضافية.

وقال مكتب الادعاء في بيان، إن المشتبه به الرئيسي في حادث إطلاق النار في المدينة الواقعة بوسط هولندا يواجه عدة تهم بالقتل العمد أو القتل الخطأ، وتواصل السلطات التحقيق في "النية الإرهابية" في الهجوم.المشتبه به، وهو من أوترخت من أصل تركي، اعتقل بعد ساعات من إطلاق النار، وكان قد قال إنه تصرف بمفرده.

وقال ممثلو الادعاء، إن للرجل سجلا إجراميا طويلا ولم يعرف أيا من ضحاياه.