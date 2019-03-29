فنزويلا: منع خوان غوايدو من تقلد مناصب رسمية مدة 15 عاما

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منعت السلطات الفنزويلية زعيم المعارضة خوان غوايدو من تقلد أي منصب حكومي رسمي خلال الخمس عشرة سنة القادمة، عقب العثور على مخالفات في الكشف المالي عما في ذمته.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن المفتش العام الفنزويلي إلفيس أموروسو، أنه بدء في فبراير الماضي جرد ما في ذمة غوايدو من ممتلكات، عقب ظهور شكوك من أن زعيم المعارضة الفنزويلية، والذي يعتبر نفسه رئيسا للبلاد، أخفى أو تلاعب بمعلومات كشف الذمة المالي.

وأشار المفتش العام أن غوايدو "تلقى أموالا من مؤسسات دولية وإقليمية"، من دون أن يبين الأساس لتلك المبالغ.وأعلن خوان غوايدو نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا، واعترفت به الولايات المتحدة والدول المشاركة في مجموعة ليما (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.