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ناسا تبحث عن متطوعين لـ"مهمة غريبة" براتب "مغر"

28
MARCH
2019
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أعلنت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن حاجتها إلى متطوعين للمشاركة في تجربة تبدو "غريبة"، لكنها تستحق، إذ أعلنت عن راتب مغر لمن يبحث عن نقود.
 
وقالت وكالة الفضاء الأميركية إن الوظيفة تستمر شهرين، وإن المشاركين فيها سيخضعون لتجربة تتعلق بتقليل الآثار الجانبية للسفر الطويل على رواد الفضاء.
 
وأوضحت الوكالة أنها بحاجة إلى 24 متطوعا لهذه المهمة، بمكافأة تصل إلى أكثر من 18 ألف دولار أميركي، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز".
 
وتتطلب التجربة من المشاركين القيام بجميع الأعمال الحياتية، من تناول الطعام وحتى قضاء الحاجة، أثناء الاستلقاء بشكل تام على ظهورهم.
 
وسيقوم الباحثون المشرفون على التجربة بدراسة التغيرات التي ستحدث في أجسام المشاركين، واختبار طرق عدة لمساعدتهم، تتضمن أنظمة غذائية وتمارين بدنية.
 
 وخلال التجارب، التي ستتم في غرفة واحدة، ستبقى مؤخرة رأس المتطوع في حالة ميل بسيط، مع الحرص في نفس الوقت على إبقاء أحد كتفيه ملامسا للسرير طوال الوقت.
 
وسيشرف على التجربة، الممولة من ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، فريق متكامل من الأخصائيين النفسيين والأطباء والعلماء، إلى جانب أخصائي تغذية.
 
وستراقب التجربة بشكل محدد مشكلة ضمور العضلات لرواد الفضاء، التي تسببها حالة انعدام الوزن في الفضاء.
 
كما تدرس التجربة عناصر ضغط أخرى على رواد الفضاء، مثل العزلة والقيود المكانية والإشعاع الكوني، وفقا لرئيسة فريق أبحاث وكالة الفضاء الأوروبية.
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