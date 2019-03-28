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سقوط ضحايا بإطلاق نار في ولاية أميركية

28
MARCH
2019
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قالت شرطة سياتل في ولاية واشنطن بالولايات المتحدة، إن عددا من الضحايا سقطوا في إطلاق للنار، وفق ما ذكرت شرطة المدينة في تغريدة على حسابها في تويتر.
 
وأفادت وسائل إعلام أميركية محلية، الأربعاء، أن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه من جراء إطلاق النار، في حين أصيب ثلاثة آخرون من بينهم سائق حافلة.
 
وذكرت صحيفة "سياتل تايمز"، نقلا عن تقارير للشرطة، أنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الحادث، الذي لم تعرف دوافعه حتى الآن.ووقع الحادث على ما يبدو في محطة للحافلات، أثناء خروج الموظفين من أماكن عملهم في وقت متأخر من بعد الظهر.
 
وقالت هيئة النقل في مقاطعة كينغ كاونتي على حسابها في تويتر، إن سائق الحافلة استنجد بالطوارئ للإبلاغ عن تعرضه لإطلاق نار، ولم يصب أي من الركاب الـ12 الذين كانوا على متنها.
 
ونقلت صحيفة "سياتل تايمز" عن رئيس نقابة عمال النقل قوله، إن السائق أصيب في الجذع، لكنه تمكن من المشي بينما كان ينقله المسعفون إلى المستشفى.
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