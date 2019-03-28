شرطة مدينة سياتل الأميركية تعلن عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار

A + A -

سبوتنيك-



قالت شرطة مدينة سياتل الأمريكية إن أربعة أشخاص بينهم سائق حافلة في المدينة قد أصيبوا بالرصاص شمال المدينة وأنه تم اعتقال شخص واحد.

وأضافت إدارة الشرطة في المدينة في تغريدة عبر موقع تويتر اليوم الخميس: "سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في منطقة 120/سياتل، يرجى تجنب هذه المنطقة أثناء التحقيق".

وقال قائد شرطة سياتل، كارمن بست لصحيفة "سياتل تايمز" الأمريكية إن أربعة أشخاص قد أصيبوا بالرصاص وأن أحدهم قتل.

وذكرت صحيفة سياتل تايمز نقلا عن تقارير من الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شخص بعد الواقعة.