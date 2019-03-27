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مأساة "سيلفي" جديدة.. صورة قاتلة تحول فتاة إلى أشلاء

27
MARCH
2019
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لقيت فتاة مصرعها بينما كانت تحاول التقاط صورة ذاتية (سيلفي) مع صديقها، أثناء مرور قطار شحن في مدينة أوروسك الروسية.

ويبدو أن الفتاة البالغة من العمر 15 عاما، قررت تحدي المخاطر والوقوف على السكة الحديدية قبل وصول القطار إليها بثوان معدودة، لالتقاط صورة مميزة.

لكن كارينا بايموخامبيتوفا لم يسعفها الوقت للابتعاد ودهسها القطار، بينما تمكن صديقها من النجاة والقفز مبتعدا عن مكمن الخطر القاتل، وفقا لصحيفة "مترو" البريطانية.

وأوضح سائق القطار الذي فوجئ بوجود الفتاة وصديقها على القضبان، أنه حاول إيقاف قطاره من خلال فرامل الطوارئ، مبينا أنه أطلق كذلك البوق، لكن دون أن يتمكن من تفادي دهس كارينا.

ولاحقا قال صديقها لوسائل إعلام محلية إنه حاول إثنائها عن تلك المخاطرة، لكنها ردت عليه بقولها: "لا ينبغي عليك الخوف من أي شي بالحياة، عليك أن تكون جسورا".

وأدى هذا الحادث المفجع إلى إطلاق تحذيرات للشباب والمراهقين في روسيا بشأن توخي السلامة والحذر خلال التقاط الصورة الذاتية "السيلفي".

وقال كبير مفتشي الاتصال في شرطة المرور دنيس خنيكين: "نرجو من أولياء الأمور توعية أولادهم بشكل أكثر فعالية بشأن مثل هذه الأمور، وإعلامهم أن السكك الحديدية تشكل خطرا كبيرا على حياتهم إذا لم يراعوا إجراءات السلامة والأمان".

 

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