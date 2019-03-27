مومو.. التحدي القاتل يقتحم أشهر أغنية للأطفال على "يوتيوب"

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بعد أن حقق التحدي القاتل "مومو" الذي يحث الأطفال على إيذاء أنفسهم انتشارا مخيفا، ظهر الوجه المرعب لهذه اللعبة مؤخرا على واحدة من أشهر أغاني الأطفال على موقع "يوتيوب".

ورصد مستخدم في إسبانيا، وجه "مومو" يقتحم أغنية "بيبي شارك" ذات الشعبية الذائعة عالميا في "يوتيوب"، ويحث الأطفال على دخول المطبخ وإيذاء أنفسهم بسكين وإلا سيظهر لهم، فيما أصدرت الشرطة المحلية إنذارا بظهور الشخصية المخيفة.

وكثرت الأنباء التي تتناول لعبة "مومو" وعلاقتها بعمليات انتحار أو مقتل أشخاص، وأصبحت صورة "مومو" المرعبة شائعة للغاية وتكاد لا تختفي عن شاشات الكمبيوتر أو الهواتف الذكية.

ويثير وجه مومو الذعر عند رؤيته، خصوصا بأنفها المقلوب وعينيها الواسعتين والمنتفختين وفمها الكبير الممتد على طول وجهها، بضحكتها المخيفة.

وتنتشر عشرات النسخ المختلفة لأغنية "بيبي شارك" على "يوتيوب"، وتقول الشرطة إن "مومو" تظهر في بعض من النسخ، و"على أولياء الأمر توخي الحذر".