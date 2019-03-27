ذعر في مطار تركي.. شرطي يطلق النار على زميله ويحاول الانتحار

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أطلق شرطي النار على زميل له في مطار مدينة قيصري وسط تركيا ثم أطلق النار على نفسه، الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية.

وأصيب الشرطيان في إطلاق النار الذي وقع عند نقطة تفتيش أمنية عند مدخل مبنى المغادرة للرحلات المحلية بالمطار، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

وذكر التقرير أن كلا الرجلين نقل إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وكان الشرطيان يتنازعان، حيث أطلق أحدهما النار على الآخر ثم حاول أن ينتحر، فيما لم يتم الكشف عن سبب النزاع.

وقالت "الأناضول" إنه تم فتح تحقيق في الواقعة.

وأكدت المصادر أن الذعر عم بين المسافرين في المطار عند إطلاق النار في حوالي الساعة 4:20 عصرا داخل صالة الرحلات الداخلية.

وتقع مدينة قيصري وسط تركيا، وتبعد مسافة 770 كيلومترا إلى الشرق من إسطنبول.