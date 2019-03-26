بالخطأ.. رحلة بريطانية تهبط في اسكتلندا بدلا من ألمانيا

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أخطأ قائد طائرة ركاب، تابعة للخطوط الجوية البريطانية، الاثنين، طريقه فهبط في العاصمة الاسكتلندية إدنبرة بدلا من وجهته المفترضة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الركاب لاحظوا هذا الخطأ عندما أعلن طاقم الطائرة القادمة من لندن في مكبرات الصوت عبارة "مرحبا بكم في إدنبرة"، بدلا من "مرحبا بكم في دوسلدورف" وهي الوجهة المفترضة.

وأضافت "بي بي سي" أن الطائرة التي بدأت رحلتها من مطار لندن سيتي، هبطت في مدينة دوسلدورف الألمانية، مشيرة إلى أن شركة (دبليو دي إل إفييشن) الألمانية للطيران هي التي نفذت الرحلة، وفقا لاتفاق مع الخطوط البريطانية.

شركة الخطوط البريطانية، من جانبها، أكدت أنها تعمل مع دبليو دي إل لمعرفة سبب الخطأ في خطة الرحلة.

وقالت الخطوط البريطانية، في بيان: "نعتذر للركاب على تغير مسار الرحلة، وسنتواصل مع كل راكب على حدة".

وبحسب الخطوط البريطانية، فإنه قبل هذا الحادث بيوم، أي الأحد الماضي، أقلعت نفس الطائرة إلى إدنبرة وعادت، لذلك يبدو أن شخصا ما في شركة "دبليو دي إل" أعاد بالخطأ نفس مسار الطائرة في اليوم التالي.

وعندما وصل طاقم الطائرة إلى مطار لندن سيتي، الاثنين، لاحظوا أن مسار رحلتهم هو نفس مسار الرحلة السابقة، لكنهم التزموا به على أي حال.

وقالت دبليو دي إل إن الشركة ستحقق في كيفية حدوث الخلط بين طرق الطيران، مشيرا إلى سلامة جميع الركاب، وأن رحلة أقلتهم من إدنبرة إلى وجهتهم دوسلدورف.

وامتنعت الخطوط البريطانية عن ذكر عدد الركاب الذين تأثروا بهذا الخطأ، وفقا لبي بي سي.