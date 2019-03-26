living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"جزيرة الأفعى".. المكان "الساحر" الذي لن تفكر بزيارته أبدا

26
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم جمالها الباهر، تعد "جزيرة الأفعى" واحدة من أخطر المناطق في العالم، إذ تحتضن ما يزيد عن 4 آلاف أفعى، تعد الأخطر والأكثر سمية.
 
وتقع الجزيرة، التي تبدو ساحرة الجمال من بعيد، على بعد 33 كيلومترا قبالة السواحل البرازيلية قرب ساوباولو، وتعد منطقة يحظر دخولها نظرا لخطورتها الكبيرة. 
 
وكما يوحي الاسم، تضم الجزيرة عددا كبيرا من الأفاعي السامة مثل الافعى الذهبية، التي يمكن أن تسمم الشخص بمجرد لمسها. 
 
وتمنح السلطات في بعض الأحيان تراخيص لدخول الجزيرة شرط أن تكون الجهات مؤهلة لذلك، وهدفها بحثي أو إعلامي.
 
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تدور حول الجزيرة العديد من الأساطير، كدفن القراصنة لكنز ثمين في المكان، تحرسه الأفاعي السامة.
 
وتنتشر الأفعى الذهبية السامة بمعدل يتراوح بين 3 إلى 5 في كل متر مربع بالجزيرة المطيرة، وتشير دراسات إلى أن انتشار هذه الكائنات الخطيرة في الموقع قد حدث قبل 11 ألف عام، عندما ارتفعت مستويات سطح البحر وعزلت الجزيرة عن المناطق البرية الأخرى.
 
وتتميز الأفاعي المتواجدة على الجزيرة بكونها أكثر سمية بخمس مرات مقارنة بتلك المنتشرة بأماكن أخرى، الأمر الذي يجعلها هدفا لشركات الأبحاث التي تستخدم السموم في منتجات طبية، فضلا عن المهربين الذين قد يحصلوا على مبالغ طائلة تصل إلى 30 ألف دولار مقابل الأفعى الواحدة عند بيعها لجامعي الأشياء الغريبة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout