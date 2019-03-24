فيديو للحظة رعب عندما قلبت الرياح سفينة سياحية فاخرة

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استمرت فرق الإنقاذ في إجلاء ركاب سفينة سياحية فاخرة، تعطلت محركاتها قبالة الساحل النرويجي، لليوم الثاني، اليوم الأحد، بينما انتشرت فيديوهات من داخل السفينة تظهر لحظة الانحراف المخيفة.

وأطلقت السفينة "فايكنغ سكاي" نداء استغاثة لدى انحرافها نحو اليابسة في بحر النرويج وعلى متنها 1373 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم. وبحسب مسؤول في مركز الإسعاف في جنوب النرويج بير فييلد، فإن ركّاب السفينة يتوزّعون على 16 جنسية، وعدد كبير منهم هم أميركيون وبريطانيون.

وجرى نقل 397 راكبا جوا إلى بر الأمان، ويتم رفع الركاب من السفينة إلى المروحية، الواحد تلو الآخر بواسطة حبل، فيما تستعد وحدات الإنقاذ لقطر السفينة إلى ميناء قريب.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ: "عمليات الإجلاء مستمرة بناءً على طلب السفينة.. يحتاجون لقوارب قطر للوصول للميناء"، مضيفاً أن المخطط هو سحب السفينة حتى مدينة "مولده".

وبدأت فرق الإنقاذ في ربط السفينة بقوارب القطر للبدء في سحبها نحو الميناء.

وتمكنت السفينة من إعادة تشغيل ثلاثة من أصل أربعة محركات فيها لكنها ما زالت تطلب المساعدة.

وأرسِلت سفن أخرى إلى المنطقة، وأقيم مركز لاستقبال الركاب الذين يتم إجلاؤهم.

وقال مسؤول محلي لتنسيق الإغاثة في مؤتمر صحافي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إن نحو 17 مصابا نقلوا للمستشفى، وآخرين يعانون من جروح بسيطة وكدمات.

وأظهرت صور ولقطات نشرها ركاب على وسائل التواصل الاجتماعي، أثاثا مائلا مع انحراف السفينة في مواجهة أمواج بارتفاع يصل إلى ثمانية أمتار. وتحدث بعض الركاب عن المحنة.

وقال راكب أميركي يدعى جون كاري لإذاعة "إن آر كيه" أمس السبت: "كنا نتناول الغداء عندما بدأت تهتز. تحطمت النوافذ ودخلت المياه. كانت فوضى".

وذكر معهد الأرصاد الجوية النرويجي أن شدة الرياح قلّت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إذ بلغت سرعتها 14 مترا في الثانية انخفاضا من 24 مترا في الثانية من قبل مع توقعات بتباطئها أكثر خلال اليوم.

ووقع الحادث على بعد حوالي 2.5 ميل بحري قبالة منطقة في غرب النرويج سبق أن شهدت حوادث غرق عدة.

alarabiya.net