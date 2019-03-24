صفقة القرن واقع ينفذ!

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لماذا اختار ترامب هذا التوقيت للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل؟

ما علاقة قرار الاعتراف بصفقة القرن؟

ما الخطوات التالية التي قد يتخذها الرئيس الأمريكي؟

ضرب الرئيس الأمريكي ترامب، عرض الحائط، بخمسة عقود من التوافق الدولي حول وضع هضبة الجولان، السورية التي استولت عليها إسرائيل عام 1967، أثناء حرب استباقية، وأعلن أن الولايات المتحدة ستعترف بضم إسرائيل لهذه المنطقة.

بدا عرض هذه الخطوة دون تفسير، بالنسبة للعديد من المراقبين الإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين بمثابة محاولة مكشوفة لتعزيز فرص إعادة انتخاب نتنياهو، حليف ترامب الغارق في لجة من المشكلات، الذي يواجه تهماً بالفساد، وقد يُمنى بالهزيمة في صناديق الاقتراع الشهر المقبل.

نتنياهو رحب بخطوة ترامب الذي يبدو أنه عازم على تحقيق كل أمنية يتمناها قائلاً :«لقد فعلها ثانية،أولاً، اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية، ثم انسحب من معاهدة إيران الكارثية، لكنه الآن فعل شيئاً بالأهمية التاريخية نفسها، لقد اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان».

أنشيل فايفر، الذي كتب السيرة الذاتية لنتنياهو، يعتقد أن توقيت الإعلان، قبل زيارة نتنياهو للبيت الأبيض الأسبوع المقبل، ربما يكون محاولة لصرف انتباه جمهور الناخبين الإسرائيليين عن فضيحة أخرى قادمة.

وقال فايفر في تحليل نشرته Haaretz: «يشعر نتنياهو برعب هائل من احتمال أن تهيمن الأنباء الأخيرة عن تجارته في أسهم شركة قريبه، التي حققت له أرباحاً صافية تقدر بـ4.3 مليون دولار، على المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية».معتبراً أن "تغريدة ترامب عن الجولان جاءت في توقيت مثالي».

بقبول ضمّ إسرائيل للجولان، ونقل السفارة الأمريكية يحقق ترامب أيضاً بنداً آخر من قائمة أمنيات تصب بصالح إسرائيل لأحدأكبر مموليه، الأمريكي شيلدون أديلسون، الذي يمتلك عدداً من أكبر الكازينوهات بأمريكا، والذي أنفق أكثر من 20 مليون دولار لدعم حملة ترامب الرئاسية وهو مؤيد لنتنياهو.

تحمُّس جيسون غرينبلات، مبعوث السلام بإدارة ترامب للمنطقة للقرار، بدا لايقل عن حماس نتنياهو. إذ شكر الرجل الذي يعمل مع كوشنر على صفقة القرن التي يبدو أنها ستبدأ بالتسليم لكل مطالب إسرائيل، ترامب على «القرار الشجاع والتاريخي» الذي اتخذه رئيس «يفهم إسرائيل واحتياجاتها الأمنية».

«لصوص»، هكذا وصف علي أبو نعمة، الناشط والكاتب الفلسطيني الأمريكي هذه الخطوة، داعياً إلى حل الدولة الواحدة لإنهاء الصراع، والمساواة بالحقوق بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال: «لكن من الجيد أن أمريكا أوضحت تحيزها الواضح، ومحت كل ادعاءاتها بأنها كانت يوماً «وسيطاً أميناً».

وفيما أعلن ترامب حتى الآن دعمه لضمّ إسرائيل غير المعترف به سابقاً لكل من القدس الشرقية وهضبة الجولان، تحوَّلت التكهنات تلقائياً إلى ما قد يتبع ذلك: ضم معظم أو كل الضفة الغربية المحتلة.

يبلغ عدد سكان هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل حوالي 50 ألف شخص، وأكثر من نصفهم تقريباً من الدروز السوريين الأصليين، وهم أقلية عربية تعتنق أحد مذاهب الإسلام، فيما هناك 23 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في 34 مستوطنة تضم اليهود .

مجلس حقوق الإنسان قال «لايزال السكان السوريون في الجولان المحتل يواجهون تحديات بسبب سياسات التخطيط والتقسيم العنصرية التي تحابي المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وهذه السياسات تجعل من شبه المستحيل على السكان السوريين بناء أو تخطيط أو توسيع منازلهم والبنية التحتية لقراهم».

ورفض حوالي 90% من سكان المنطقة من السوريين الحصول على الجنسية الإسرائيلية، التي ستمنحهم حق التصويت والترشح للمناصب في الانتخابات المحلية.

وقال بول داناهار، وهو رئيس سابق لمكتب (BBC) بالشرق الأوسط، إن قرار ترامب بإعطاء الجولان لإسرائيل، عقب نقله السفارة الأمريكية إلى القدس، «يخبرنا الكثير عمّا تذهب إليه خطة كوشنر للسلام. إذ من المرجح أن تعترف بكل «حقائق إسرائيل على الأرض» في معظم المناطق المتنازع عليها.

وأضاف:"سيعملون على استغلال ضعف السلطة الفلسطينية، وعندما ترفض قبول ما هو معروض ستنفض الإدارة الأمريكية يديها من الأمر، وتلقي باللوم على العناد الفلسطيني، وتبدأ رسمياً في الاعتراف بالمزاعم الإسرائيلية التي تتعلق بأجزاء من الضفة الغربية المحتلة».

واختتم داناهار تغريدته بقوله: «هناك استعجال تجاوَزَ حدود اللياقة بدرجة كبيرة من جانب المملكة العربية السعودية وإسرائيل، لإعادة تشكيل المنطقة وفق أهوائهما».

The Intercept - عربي بوست