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الحكومة الإسرائيلية: ترامب يتجهز للاعتراف رسمياً بسيادتنا على الجولان

24
MARCH
2019
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قال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع الإثنين 25 مارس/آذار مرسوماً يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وذلك خلال استضافته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

ترامب يحضر للإعلان عن ضم الجولان لإسرائيل
وكان مسؤول أمريكي كبير قال في وقت سابق إن إدارة ترامب تحضر وثيقة رسمية لتقنين تأييد ضم إسرائيل للمنطقة الاستراتيجية التي انتزعتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال كاتس على تويتر الأحد «غداً، الرئيس ترامب، وفي حضور رئيس الوزراء نتنياهو، سيوقع على مرسوم يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقوى من أي وقت مضى».

وتعتبر الأمم المتحدة الجولان أرضاً محتلة.

نظام بشار الأسد يتعهد باستعادة الجولان
كان نظام بشار الأسد تعهد الجمعة 22 مارس/آذار باستعادة هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، في حين أدان حلفاء دمشق وخصومها على حد سواء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقالت نظام بشار الأسد إن الجولان «جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وإن استعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي لا تزال أولوية في السياسة الوطنية السورية وأنها حق أبدي لن يخضع للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم».

فيما شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة ترامب على تصريحاته التي جاءت «في وقت تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا منصة لتدمير إسرائيل» ويقول محللون إن هذه التصريحات قد تساعد نتنياهو في خضم معركة حامية لإعادة انتخابه.

بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي
وعبرت دول مجلس التعاون الخليجي الجمعة عن أسفها لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

وعادت الجولان التي سادها الهدوء لعقود، منذ توقيع اتفاق فك الاشتباك في عام 1974، لتكون نقطة ساخنة في التوترات الإقليمية خلال الحرب السورية. وفي مايو/أيار الماضي اتهمت إسرائيل الحرس الثوري الإيراني بإطلاق صواريخ على أراضيها من الجانب السوري من الحدود المقررة في الهدنة.

المصدر: عربي بوست

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