بالفيديو - طيّار تشاجر مع زوجته فقاد الطائرة بطريقة جنونية وانتحر!

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لقي رجل مصرعه، بعد أن اقتحم بطائرة صغيرة خاصة مبنى ناد تابع لمطار مدني في بوتسوانا، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد.



ونقلت صحيفة The Citizen المحلية عن مسؤول في مطار "ماتسينغ" الواقع بالقرب من العاصمة غابوروني، روايته للأحداث، قال فيها إن طيارا يعمل في شركة "رحلات كالاهاري الجوية" انتحر بطريقة غير عادية في النادي حيث كان يمضي سهرة مع زوجته ومعارفه، وشرب حتى الثمالة وتشاجر مع زوجته فطلبوا منه مغادرة الصالة.



وتابع المسؤول أن الرجل الغاضب استولى على طائرة من طراز King Air 200 واقتحم بها مبنى النادي، مصمما على قتل زوجته ورواد النادي وإزهاق روحه أيضا.



فيما قال شاهد عيان أن الرجل، قبل أن ينفذ خطته، سأل صديقا له كان داخل النادي، عن مكان وجود زوجته، وفهم صديقه على الفور أن شيئا ما سيحدث قريبا فغادر المبنى قبل دقائق من اقتحام الطائرة للمكان.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن فرقا طبية وإطفائية هرعت إلى مكان الحادث، الذي لم يخلف ضحايا سوى الطيار المنتحر.