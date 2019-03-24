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جائزة يانصيب تبلغ رقما فلكيا.. والبحث جار عن "محظوظ"

24
MARCH
2019
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كشف مسؤولون أن قيمة جائزة اليانصيب الكبرى "Powerball" ارتفعت إلى 750 مليون دولار، وذلك بعد أن انقضى سحب أجري يوم السبت دون أن يفوز به أحد.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأرقام المسحوبة ليلة السبت هي 24 و25 و52 و60 و66، إضافة إلى الرقم 5.
 
وتابعت أن السحب التالي لرابع أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة سيجرى يوم الأربعاء، مشيرة إلى أن احتمالات الفوز هي 1 تقريبا من أصل 292 مليون دولار.
 
وذكر المصدر أن الجائزة الكبرى لم يفز بها أي شخص منذ اليوم التالي، الذي أعقب "الكريسماس" الماضي، مضيفا "أجري 24 سحبا دون جدوى".
 
وبلغت قيمة أكبر جائزة يانصيب في تاريخ أميركا 1.59 مليار دولار، وجرى سحبها في 13 يناير 2016.
 
أما ثاني أكبر جائزة فحصل عليها رجل من ساوث كارولينا، وبلغت قيمتها 1.54 مليار دولار.
 
وتباع تذاكر اليانصيب في 44 ولاية أميركية. وللفوز بالجائزة الكبرى، عليك أن تطابق الأرقام الخمسة المسحوبة على الكرات من 1 إلى 69، إضافة إلى الرقم السادس "Powerball" من 1 إلى 26.
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