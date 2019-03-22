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صورة تنتهي بكارثة عند "دموع الشيطان"

22
MARCH
2019
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تحول حلم سائحة صينية لقضاء عطلة ممتعة في مقاطعة بالي السياحية الإندونيسية إلى كابوس، بعدما وقفت على جرف في وسط المحيط الهندي لالتقاط صورة في مكان شهير يعرف باسم "دموع الشيطان".
 
فبينما كانت السائحة تستعد لالتقاط صورة لا تنسى مع منظر طبيعي خلاب من ورائها، ضربتها موجة ضخمة ارتطمت بالجرف الذي كانت تقف عليه أولا، ثم في ثوان معدودة أطاحت الأمواج بها بعيدا.
 
وانتشر المقطع المصور، الذ ي تبلغ مدته 6 ثوان، على نطاق واسع في الصين، بحسب ما ذكر موقع petapixel.
 
وكانت المرأة بجزيرة نوسا ليمبونغان في إندونيسيا مع حشد من السياح عندما قررت الاقتراب قليلا من الأمواج الخطيرة.
 
ويظهر في الفيديو السائحة وهي تستعد لالتقاط صورة بينما تقف على جرف، ويظهر من خلفها المحيط الهندي وموجة ضخمة به، يبدو أن مصورها استبعد أن تصيبها، لكن ما حدث كان العكس تماما.
 
فقد أخفت الموجة المرأة في غضون ثوان، لكن لحسن حظها، لم تلق بها إلى مياه المحيط الهائجة، ولم تسفر إطاحتها القوية عن إصابات جسمية، بل خرجت من الحادث بجروح طفيفة نسبيًا.
 
ويظهر في مقطع مصور تم التقاطه عقب العثور عليها فورًا أنها تعاني فقط من كشط وكدمات على كتفها ومرفقها.
 
وتشتهر "دموع الشيطان" بموجاتها العملاقة المدمرة، وهي بقعة غالبًا ما تكون مزدحمة بالسياح.
 
ويعد الوقوف على الصخور بجانب مياه المحيط الهائجة أمرًا بالغ الخطورة، إلا أن تقارير تفيد بأن التحذيرات التي تصدرها الإدارة القائمة على السياحة في "دموع الشيطان" غير كافية لمنع اقتراب السائحين من حواف الجرف.
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