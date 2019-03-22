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44 قتيلاً جراء انفجار في مصنع للكيماويات شرقي الصين

22
MARCH
2019
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ارتفع عدد ضحايا الانفجار الضّخم الذي وقع في مصنع للكيماويّات شرقي الصّين إلى 44 قتيلاً بعد أن سحب رجال الإنقاذ عشرات الأشخاص من منطقة الانفجار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام حكوميّة.
 
وذكرت شبكة تلفزيون الصين المركزي الحكومية (سي سي تي في) أنّ رجال الإطفاء سيطروا على الحريق بعد ساعات من الانفجار الذي وقع الخميس.
 
وكان مسؤولون في المدينة قالوا في وقت سابق إنّ 12 شخصاً على الأقلّ قُتلوا في الانفجار، لترتفع الحصيلة لاحقاً إلى 44 قتيلاً.
 
وذكرت صحيفة الشّعب اليوميّة الرسميّة أنّ 90 شخصًا أُصيبوا أيضًا بجروح خطرة ناجمة عن الانفجار.
 
وقع الانفجار في المصنع الذي تُديره "تيانجيياي للكيمياويات" في يانشينغ بمقاطعة جيانغسو، الخميس قرابة الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي (06:50 ت غ)، وفق مسؤولين.
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