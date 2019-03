A + A -

غرّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب: "بعد 52 عاما لقد حان الوقت للولايات المتحدة الاميركية ان تعترف صراحة بسيادة اسرائيل على هضبة الجولان، وهو موضوع استراتيحي حساس وهام أمنيا لوضع اسرائي في المنطقة"

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel’s Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability!