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تزامنًا مع عيد الأم ... طلبت الطّلاق لأنّ زوجها "يحبّ والدته أكثر منها"!

21
MARCH
2019
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شهدت محكمة في الكويت أغرب حالة طلاق بين زوجين تزامنًا مع "عيد الأم"، بحسب صحيفة "القبس" المحلّيّة.

وفقًا للصّحيفة، برّرت الزّوجة طلبها أمام القاضي بأنّ زوجها "يحبّ والدته أكثر منها"، و"وقفت أمام المحكمة بعد أن كفكفت دموعها خلال سؤالها عن سبب إقامة دعوى الطلاق، وقالت: يحب أمّه أكثر منّي". وتابعت الصّحيفة: "هنا إستشاط الزوج غضباً وقال: 'أمّي يا بنت الناس أمّي'. فردّت الزوجة: أنا زوجتك بعد".

ردّ الزّوجة أثار دهشة القضاة والمحامين والحضور في قاعة المحكمة، التي لم تُصدر حكمها في القضيّة، وقرّرت التّأجيل "لإعطاء فرصة للصّلح بين الزوجين".

وبعد انتهاء الجلسة وتأجيلها لموعد آخر "لإعطاء فرصة للصّلح بين الطرفين"، وبعد خروج محامي الزّوج من القاعة، قال لموكّله: "والله لو كانت هذه زوجتي لما أبقيتها دقيقة على ذمّتي! لكنني لا أعرف ماسبب تمسّكك بها"، ليردّ الزّوج قائلاً: "لولا خوفي على أبنائي أن يبقوا بلا أم لطلّقتها".
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