تزامنًا مع عيد الأم ... طلبت الطّلاق لأنّ زوجها "يحبّ والدته أكثر منها"!

A + A -

شهدت محكمة في الكويت أغرب حالة طلاق بين زوجين تزامنًا مع "عيد الأم"، بحسب صحيفة "القبس" المحلّيّة.





وفقًا للصّحيفة، برّرت الزّوجة طلبها أمام القاضي بأنّ زوجها "يحبّ والدته أكثر منها"، و"وقفت أمام المحكمة بعد أن كفكفت دموعها خلال سؤالها عن سبب إقامة دعوى الطلاق، وقالت: يحب أمّه أكثر منّي". وتابعت الصّحيفة: "هنا إستشاط الزوج غضباً وقال: 'أمّي يا بنت الناس أمّي'. فردّت الزوجة: أنا زوجتك بعد".





ردّ الزّوجة أثار دهشة القضاة والمحامين والحضور في قاعة المحكمة، التي لم تُصدر حكمها في القضيّة، وقرّرت التّأجيل "لإعطاء فرصة للصّلح بين الزوجين".



