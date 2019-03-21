عاش عاملا 24 عاما.. ثم كسب 94 مليون دولار في دقيقة واحدة

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بعد عمله الشاق في مصنع متخصص بإنتاج الصلب لأكثر من 24 عام، ابتسم الحظ لإدي غودشايلد الذي فاز بالجائزة الكبرى لليانصيب البريطاني البالغة قيمتها 71 مليون جنيه إسترليني (نحو 94 مليون دولار).

وبات غودشايلد من هيريفورد والبالغ من العمر 58 عاما، في قائمة أكبر الفائزين باليانصيب البريطاني، وذلك بعد فترة قصيرة من استقالته من وظيفته.

ووصف الفائز لحظة فوزه بالجائزة قائلا: "شاركت في اليانصيب منذ انطلاقته، وكنت أردد دائما سأصبح غنيا يوما ما، وأني أمتلك الحظ".

وأضاف: "بعد السحب، قررت أن أتأكد من النتائج في السبت بدلا من الانتظار للاثنين حيث اعتدت القيام بذلك. ولم أصدق أني فزت بالجائزة عندما مسحت البطاقة بالتطبيق الخاص باليانصيب".

وتابع: "ظننت أني فزت بـ71 ألف إسترليني أولا، ولكن بعد أن ارتديت نظارتي وجدت الرقم 71 مليونا"، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وبحسب غودشايلد فإنه يخطط ألا يعمل مجددا، وبأنه سيخصص وقتا للسفر وزيارة بعض الأماكن السياحية مثل الأهرامات في مصر والأخدود العظيم.

كذلك ينوي غودشايلد شراء منزل جميل وحضور أبرز المنافسات الرياضية العالمية، خاتما مقابلته مع الصحيفة البريطانية بأنه "سيبحث عن نفسه وسيتغير من الداخل بشكل حقيقي وليس كما يقول عادة الفائزون بهذه الجائزة في المقابلات التي يجرونها مع وسائل الإعلام".