فضيحة في الفنادق.. تصوير 1600 شخص سرّاً داخل الغرف وبثها مباشرة عبر الإنترنت!

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كشفت الشرطة في كوريا الجنوبية، عن خضوع 1600 نزيل في فنادق عبر البلاد للتصوير وبث صورهم ومقاطع الفيديو عبر تقنية البث المباشر إلى مواقع تقدم هذه النوع من المنتج مقابل اشتراكات مالية.



وبينت الشرطة أن الكاميرات أخفيت داخل أجهزة التلفاز ومقابص الكهرباء داخل الجدران بالإضافة إلى أجهزة تصفيف الشعر في عملية شملت 42 غرفة موزعة على 30 فندقا في 10 مدن حول البلاد.



وبينت الشرطة أن مقاطع الفيديو بثت إلى موقع فيه 4000 عضو قام 97 منهم بدفع ما قيمته 44.95 دولارا بصورة شهرية مقابل الحصول على خصائص إضافية مثل إعادة تشغيل مقاطع سابقة، حيث أدى ذلك إلى در 6000 دولار إلى القائمين على الموقع.



وبينت الشرطة أنها اعتقلت شخصين في هذه القضية وتقوم بالتحقيق مع شخصين آخرين، دون تقديم تفاصيل إضافية.



ويذكر أن كوريا الجنوبية تعاني من مشكلة حقيقة فيما يتعلق بكاميرات التجسس حيث وفي العام 2017 رفعت أكثر من 6400 قضية تصوير غير شرعي مقابل 2400 قضية مشابهة العام 2002.

المصدر : CNN