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نيوزيلندا تقرر وتنفذ فورا: الرد على أردوغان "وجها لوجه"

20
MARCH
2019
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لجأت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردير، إلى خيار الرد "وجها لوجه" على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن الهجوم الإرهابي على مسجدين في مدينة كرايست شيرش النيوزيلندية.

وقالت أرديرن، الأربعاء، إن وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء، وينستون بيترز، سيسافر إلى تركيا "للرد" على تصريحات أدلى بها أردوغان بعد مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا، في هجوم على المسجدين.

وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، السبت الماضي، بعد إطلاق النار على المسجدين أثناء صلاة الجمعة.

وقال أردوغان، الذي يسعى لحشد الدعم لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس الماضي، إن تركيا ستجعل المهاجم "يدفع ثمن جريمته" إن لم تفعل نيوزيلندا.

وجاءت هذه التصريحات خلال حملة انتخابية عُرض خلالها تسجيل مصور للقطات من واقعة إطلاق النار بثها المهاجم على فيسبوك، الأمر الذي أثار موجة استكار بسبب إصرار أردوغان على عرض الفيديو المروع.

وأكدت أرديرن إن بيترز سيطلب توضيحا عاجلا، وقالت للصحفيين، في كرايست شيرش، "سيواجه نائب رئيس الوزراء هذه التصريحات في تركيا. سيذهب إلى هناك لاستجلاء الحقائق وجها لوجه".

وانتقد بيترز، في وقت سابق، بث تسجيل مصور لواقعة إطلاق النار، وقال إن هذا يمكن أن يعرض حياة النيوزيلنديين في الخارج للخطر.

وعلى الرغم من تدخل بيترز ظهر مقتطف من بيان المهاجم مرة أخر الثلاثاء، على شاشة خلال تجمع انتخابي لأردوغان فضلا عن لقطات تظهر دخول المهاجم أحد المسجدين وإطلاقه النار لدى اقترابه من الباب.

ولم يكتف أردوغان بذلك، بل خرج بتصريحات أكثر إثارة للجدل، وذلك حين قدّم الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرتش بوصفه جزءا من هجوم أكبر على تركيا والإسلام.

وهو كان حذر بشكل خاص من أن الأستراليين الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين الذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي، خلال الحرب العالمية الأولى.

ودفعت هذه التصريحات رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى استدعاء السفير التركي، مطالبا بحذف تصريحات أردوغان من وسائل الإعلام التركية الرسمية.

وقال موريسون للصحفيين في كانبيرا "سأنتظر لأرى رد الفعل من الحكومة التركية قبل اتخاذ المزيد من الخطوات لكنني أخبركم أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

وأضاف أن السفير الأسترالي لدى تركيا سيجتمع اليوم الأربعاء مع أعضاء في الحكومة التركية، مشيرا إلى أن أستراليا تدرس تحذير مواطنيها، الذين يعتزمون زيارة تركيا، من السفر.

 

 

 

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