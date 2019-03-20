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مليونير شاب يعلن عن "أروع وظيفة بالعالم".. تعرف على المؤهلات

20
MARCH
2019
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يبحث مليونير شاب، يبلغ من العمر 26 عاما، عن مساعد شخصي يرافقه أثناء سفرياته إلى العالم، مقابل أجر "قياسي".
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ماثيو ليبري، المتحدر من سيدني في أستراليا، يتجول حول العالم كثيرا لتنمية شركاته في مجال التجارة الإلكترونية، مضيفة أنه قرر الآن البحث عن شخص للالتحاق بـ"أروع وظيفة في العالم".
 
وتابعت "تقضي الوظيفة بمرافقة ليبري في كل رحلاته ومساعدته على رعاية أعماله في مختلف بلدان العالم مقابل 52 ألف دولار في السنة".
 
وأضافت "على الملتحق بالوظيفة أن يكون على استعداد للسفر إلى أي دولة في العالم وفي أي وقت من السنة".
 
وذكر المصدر أن 52 ألف دولار هي الراتب الأساسي، على أن تكون نفقات السفر والإقامة والتأمين على عاتق المليونير الشاب.
 
وليبري شاب متخصص في التجارة الإلكترونية يحقق أرباحا شهرية تصل إلى 120 ألف دولار، كما أنه يعمل في مشاريع تساعد الأشخاص على بناء ثرواتهم.
 
ما المهارات التي ستجعلك الشخص المثالي لهذه الوظيفة؟
• القدرة على القيام بمهام متعددة
 
• ترتيب جدول الرحلات الدولية والوطنية
 
• إتقان العمل على الكمبيوتر
 
• معرفة قوية بمواقع التواصل الاجتماعي
 
• مهارات تنظيمية متفوقة
 
• الاهتمام بالتفاصيل
 
• امتلاك جواز سفر ساري المفعول
 
• الدقة والتركيز
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