living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

23 دقيقة من الرعب لعالمين في غواصة تحت قاع المحيط

20
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نفذت عالمة بريطانية وقائدها الأميركي، الثلاثاء، صعودا طارئا من مسافة 100 متر تحت سطح المحيط الهندي، بعد أن ملأ الدخان قمرة القيادة لغواصتهما.

وبحسب وكالة "الأسوشيتد برس" فإن الاثنان وهما ضمن بعثة "نيكون" التي تقودها بريطانيا وتحقق في تغير المناخ قبالة "سيشيل"، آمنان ويتعافيان على متن السفينة الأم.

وقالت البعثة إنها تتوقع أن تعود إلى المياه الأربعاء، مضيفة أن إجراءات الطوارئ عملت بشكل جيد، ويجري التحقيق في حريق كهربائي.

وكانت الغواصة قبالة جزيرة ألدابرا عندما شم الطيار روبرت كارمايكل رائحة دخان وبدأ على الفور في الصعود.

وأشار كارمايكل إلى أنه قام بسرعة بتركيب أقنعة التنفس له وللعالمة البريطانية، ثم بدأ ارتفاعا طارئا إلى السطح حيث انخفض مؤشر الأكسجين إلى صفر.

وأضاف: "إنه أشد خوف يمكن أن يتعرض له، حريق داخل قمرة القيادة. خوفك الأكبر هو إلى أين أنت ذاهب؟".

ووفق أحد أعضاء فريق الدعم التابع للغواصة، فإنه استغرق 23 دقيقة للوصول إلى السطح.

وتعد الغواصة إحدى غواصتين مشاركتين في برنامج يسمى "بث حي من أعماق المحيط"، تبثه شبكة سكاي التلفزيونية، في إطار حملة مدتها عامان من قبل الشبكة البريطانية لتركيز الانتباه على حالة المحيطات في العالم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout