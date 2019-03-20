الشاباك يعلن رسميا مقتل الشاب الفلسطيني منفذ عملية سلفيت

A + A -

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" أن وحدة شرطة حرس الحدود تمكنت من الوصول إلى مخبأ الشاب الفلسطيني منفذ عملية سلفيت عمر أبو ليلة، وقتل في تبادل لإطلاق النار.

وقال الجهاز إنه أثناء تطويق المبنى الذي كان يختبئ فيه الشاب الفلسطيني في قرية عبوين، "أطلق المهاجم النار على القوة الخاصة وقتل خلال تبادل إطلاق النار".

ونفذ الشاب الفلسطيني الأحد الماضي عملية مركبة بدأت بطعن جندي إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، واستخدم سلاحه لإصابة جندي آخر ومستوطن قبل أن يلوذ بالفرار.



ولفظ الجندي أنفاسه على الفور فيما فارق الحاخام الحياة متأثرا بإصابته يوم الاثنين، وبدأت قوات الأمن الإسرائيلية بملاحقة منفذ العملية، وقامت بمسح هندسي لمنزل ذويه تمهيدا لهدمه.