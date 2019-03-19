بالفيديو: نيزك قوته 10 أضعاف "هيروشيما" ينفجر فوق جزيرة روسية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لانفجار نيزك فوق بحر بيرنغ بالقرب من سواحل كامتشاتكا الروسية، الذي سقط في كانون الأول عام 2018.



ويظهر مقطع الفيديو لحظة انفجار النيزك والدخان المنبعث من الجسم السماوي بعد سقوطه.



وسجلت الأقمار الصناعية الحادثة على ارتفاع 25.6 كم فوق سطح الأرض، كما كانت قوة الانفجار أقوى بعشر مرات من قوة انفجار القنبلة الذرية التي أسقطتها القوات الجوية الأميركية على هيروشيما في عام 1945.

ووفقا لخبير في "ناسا" ليندلي جونسون، فإن النيزك انفجر بالقرب من خط الطريق الذي تستخدمه الطائرات المدنية.

المصدر: روسيا اليوم