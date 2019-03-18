جيش نيوزيلندا... تحاصره المياه من كل جانب وهذه قدراته

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تقع نيوزيلندا جنوب غربي المحيط الهادئ، ويحتل جيشها المرتبة رقم 87 ضمن أقوى 137 جيش في العالم.

ويتجاوز عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، بينها أكثر من مليوني نسمة، يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فير بور" الأمريكي لعام 2019.

يصل تعداد جيش نيوزيلندا إلى 11300 جندي، بينهم 9 آلاف جندي عامل، والباقي على قوة الاحتياط.

ويمتلك جيش نيوزيلندا 48 طائرة حربية، و7 طائرات نقل عسكري، و13 طائرة تدريب، إضافة إلى 22 مروحية.

ولا يمتلك جيش نيوزيلندا أي دبابات، لكنه يمتلك 200 مركبة مدرعة، و24 مدفعا مقطورا.

ويوجد في نيوزيلندا 6 موانئ رئيسية موزعة على شواطئ يتجاوز طولها 15 ألف كم.

المصدر: سبوتنيك