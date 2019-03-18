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"إصابة كثيرين" في إطلاق نار بمدينة أوتريخت الهولندية

18
MARCH
2019
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قالت الشرطة الهولندية إن "كثيرين" أصيبوا في حادث إطلاق نار "قد يكون إرهابيا" في حي سكني بمدينة أوتريخت، الواقعة وسط البلاد، صباح الاثنين.

وأضافت الشرطة أن السلطات طوقت ميدانا في محطة للترام بوسط المدينة، فيما انتشرت خدمات الطوارئ في المكان.

وأفادت شرطة أوتريخت بأنه تم إرسال مروحيات إلى مكان الحادث، وناشدت المواطنين الابتعاد للسماح للمسعفين ورجال الإنقاذ بالقيام بعملهم.

وكتبت الشرطة على حسابها على "تويتر" تقول: "حادث إطلاق نار، هناك تقارير عن عدة جرحى"، مضيفة: "إنه حادث إطلاق نار داخل ترام. لقد تم إرسال عدة مروحيات لتقديم المساعدة".

وذكرت صحيفة "ألخمين داخبلاد" المحلية أن الشرطة، بما في ذلك وحدة مكافحة الإرهاب، تم استدعاؤها إلى موقع إطلاق النار، في المدينة التي تعد رابع أكبر المدن الهولندية من حيث الكثافة السكانية.

وانتشر ضباط في مكان الحادث، في محاولة لمطاردة المسلح الذي هرب، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت صور تظهر توقف الترام في منتصف تقاطع، محاطا بمركبات خدمات الطوارئ. ولم تتضح بعد طبيعة الهجوم، أو دوافع منفذه.

وقال جيمي دي كوستر، الذي يعيش في مكان قريب من الواقعة، لـ"آر تي في أوتريخت"، إن عدة طلقات تم إطلاقها، ورأى امرأة مستلقية على الأرض وهي تصرخ: "لم أفعل أي شيء".

وأضاف: "كنت عائدا من عملي للتو عندما حدث ذلك".

وتابع "أنا أقف عند إشارات المرور في ساحة 24 أكتوبر، وأرى امرأة مستلقية، وأعتقد أنها تتراوح بين 20 و35 عاما".

ومضى يقول: "في تلك اللحظة، سمعت طلقات نارية ثلاث مرات، هرول أربعة رجال بسرعة نحو المرأة، وحاولوا جرها بعيدًا ثم سمعت طلقات رصاص مرة أخرى".

ويأتي هذا الحادث بعد ثلاثة أيام من هجوم إرهابي على مسجدين في مدينة كرايست تشريش النيوزيلندية، الجمعة الماضية، راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين.

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