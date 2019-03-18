living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رسالة مؤثرة من أم البطل العراقي الذي واجه "سفاح نيوزيلندا"

18
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدمت الخطاطة العراقية المعروفة، جنة عدنان عزت، بخبر وفاة ابنها حسين خلال هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذي تبين لاحقا أنه كان ممن وقفوا بشجاعة في وجه المجرم.

وعاشت عزت أياما عصيبة بعد الحادث، بعد أن فشلت مساعيها بمعرفة مصير ابنها حسين العمري، الذي ذهب لصلاة الجمعة في ذلك اليوم، حتى جاءها الخبر اليقين الأحد، بأن حسين كان من ضمن ضحايا الهجوم.

وتابع العراقيون قصة ابن الخطاطة العراقية الشهيرة بأسى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وأصبح الخبر الأكثر تداولا على صفحات الفيسبوك العراقية ذات الشعبية الكبيرة.

وأعلنت عزت على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، بعد أيام من الترقب والحزن، خبر وفاة ابنها، وكتبت: "البشرى باستشهاد ولدنا حسين حازم حسين باشا مصطفى العمري".

وأضافت في المنشور: "هنيئا لك ايها الابن البار، كنت على وضوء وعلى سجادة الصلاة في بيت الله وفي صلاة الجمعة. نرجو لك من الله المغفرة وبيتا في الجنة. أبشر يا ضناي والديك راضين عليك".

وانهالت التعليقات من العراقيين، تعزي والدة حسين بفقيدها، الذي تبين لاحقا أنه وقف بشجاعة في وجه القاتل.

وفي فيديو نشرته عزت على حسابها الأحد، تحدث أصدقاء حسين عما سمعوه من أصدقائهم الذين كانوا في المسجد خلال الهجوم، من موقف شجاع لحسين، قبل تعرضه لإطلاق النار ووفاته.

وقال صديق حسين في الفيديو: "أحد أصدقائنا الذين كانوا داخل المسجد وقت الهجوم شهد كل العملية وأخبرنا أنه عندما دخل الإرهابي للمسجد، بدأ الناس بالهرب، إلا حسين، الذي قام من مكانه واقفا، وصرخ على القاتل قائلا أخرج من هنا، قبل أن يركض محاولا حماية المصلين، ليستشهد خلال محاولته حمايتهم".

حسين العمري كان واحدا من 50 شخصا لقوا حتفهم خلال الهجوم الإرهابي على مسجد كرايست تشيرتش النيوزيلندي، في هجوم يعد الأبشع بتاريخ البلاد.

وتعتبر العراقية جنة عدنان أحمد عزت، من أبرز الخطاطين العراقيين والعرب، واشتهرت بتصميمها لخرائط الدول العربية، مكونة من آيات قرآنية، مرسومة بخطوط عربية مختلفة.

وبدأت عزت بكتابة الخط العربي بشكل علمي عند الخامسة من عمرها، وتتلمذت حينها على يد الخطاط العراقي المعروف يوسف ذنون في مدينة الموصل، ثمّ انتقلت لدراسة فن الخط العربي، لتصل مرحلة الاختصاص بإشراف أكبر أساتذة الخط العربي، أمير الخط العربي حامد الآمدي في تركيا، وعميد الخط العربي سيد إبراهيم في مصر.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout