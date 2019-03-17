42 قتيلا على الأقل جراء فيضانات فی إندونيسيا

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قال مسؤول في وكالة محلية لمكافحة الكوارث في إندونيسيا، اليوم الأحد، إن سيولا في إقليم بابوا في أقصى شرق البلاد قتلت 42 شخصا على الأقل وأصابت 21 بإصابات بالغة.





وبحسب "رويترز"، قال المسؤول كوري سيمبولون إن منطقة سينتاني القريبة من جايابورا عاصمة الإقليم تعرضت لأمطار غزيرة منذ أمس تسببت في السيول.

وتعد الفيضانات شائعة خلال موسم الأمطار في إندونيسيا، والذي يمتد من أكتوبر إلى أبريل تقريبا.

وفي يناير، قتل ما لا يقل عن 70 شخصا عندما ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مقاطعة سولاويزي الجنوبية.

وقالت هيئة الكوارث الإندونيسية إن الفيضانات الأخيرة أثرت على أكثر من 30 ألف شخص في أجزاء من مقاطعتي جاوة الغربية وجاوة الشرقية.

يذكر أن نهر "سيتاروم" والذي يبلغ طوله حوالي 300 كيلومتر هو شريان الحياة ويشكل مصدرا رئيسيا للطاقة الكهرومائية لأكبر جزيرة في إندونيسيا من حيث عدد السكان "جاوا" وجزية "بالي" السياحية، وتحدث فيه فيضانات بانتظام خلال موسم الأمطار الغزيرة.

وأعلن البنك الدولي أنه أكثر الأنهار تلوثا في العالم، وتدخلت جاكرتا العام الماضي بخطة جريئة لجعل مياه السيتاروم السامة صالحة للشرب بحلول عام 2025.